De lente lokt de wandelaars naar buiten, hier en daar blijft een cultuurminnaar binnen rondhangen: 5 tips voor het weekend in de regio Aalst-Oudenaarde

Geen koksoplei­ding, wel een Michelin­ster. Tanguy De Turck (42) verovert plaats in prestigieu­ze gids: “Eén keer per jaar ga ik naar McDonald’s”

Zijn eerste jongensdroom was eigenlijk Formule1-piloot worden. Toen dat wel heel hoog gegrepen bleek, nam hij vrede met kok. Maar voor hij aan dat parcours mocht beginnen, moest Tanguy De Turck (42) van zijn ouders eerst een deftig diploma halen. Dat werd een master in de politieke en sociale wetenschappen. Maar in dat veld gaan werken, zag Tanguy niet zitten. En toen sprong ineens dat kasteeltje, overwoekerd en verwaarloosd, zijn zus in het oog. En de rest is geschiedenis. Lees hier het ietwat kronkelende pad richting Michelinster van chef Tanguy De Turck.