“De job van leerkracht, dat is de mooiste van de wereld”, zeggen startende leraren Ines en Ineke.

AalstOdisee hogeschool zette op de eerste dag van het nieuwe schooljaar enkele nieuwe leraren in de bloemetjes. Het was tegelijk de start campagne van de campagne #demooistejob.

“Alle lerarenopleidingen van Odisee Hogeschool lanceren vandaag een campagne ter promotie van het lerarenberoep. We hebben totebags gemaakt met enkele stoute statements, waarmee we een gesprek willen opstarten over het mooiste beroep van de wereld. Het is effectief de mooiste job van de wereld. Vraag het aan een kleuterleider die na weken proberen de kleuter aanleert zijn jas dicht te ritsen. Vraag het aan een wiskundeleerkracht die een te moeilijke stelling meegeeft aan zijn klas en zijn leerlingen slagen erin om ze op te lossen”, zegt Steven Vanmol van Odisee Hogeschool. “Het is een fantastische job met een ongelofelijk grote verantwoordelijkheid. Je werkt samen met jongeren en kinderen en je maakt elke dag het verschil. We roepen iedereen om te verkondigen hoe fantastisch het beroep is.”

Volledig scherm Odisee Hogeschool liet totebags maken om urban legends rond het beroep van leerkracht uit de wereld te helpen. © Swirko

De actie komt geen dag te laat, want een pak vacatures in het onderwijs blijven openstaan. Al zien ze bij Odisee Hogeschool in Aalst wel een stijging van het aantal studenten ten opzichte van vorig jaar. Het aantal studenten bachelor lager onderwijs stijgt met 15%, het aantal studenten voor hoger afstandsonderwijs lager onderwijs zelfs met 67%. Sowieso blijft een opleiding in het onderwijs de komende jaren een garantie op een job, want ook in scholenstad Aalst zijn leraren zeer gegeerd.

In Don Bosco in de Bergemeerstenstraat startten dit schooljaar twee nieuwe leerkrachten: juf Ineke en juf Ines. “Je kan voor heel veel kinderen een wereld van verschil maken. Kinderen die het thuis niet breed hebben, kunnen dankzij school toch de nodige aandacht krijgen”, zeggen de startende leerkrachten. “Dit is de kans van mijn dromen”, zegt Ineke Van de Maele. “Het is hier een grote familie op deze school. Dat vind ik er supertof aan.” Ines beaamt dat “Op deze school is iedereen een grote familie. Ze hebben me van dag één opgenomen in de groep, ik stond nooit alleen. Ik heb mijn klas mogen inrichten. Super gewoon”, zegt Ines Van der Biest. “Het doet deugd om nog eens te horen van Odisee dat je als leerkracht een belangrijke bijdrage levert aan de maatschappij.”

Meer op www.odisee.be/demooistejob.

Volledig scherm Ineke en Ines starten als leerkracht in Don Bosco Aalst. © Swirko

Volledig scherm Odisee Hogeschool liet totebags maken om urban legends rond het beroep van leerkracht uit de wereld te helpen. © Swirko

Volledig scherm Odisee Hogeschool liet totebags maken om urban legends rond het beroep van leerkracht uit de wereld te helpen. © Swirko

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.