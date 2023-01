De Groeite Prois KBA is terug: “Carnavalsprijzen voor beste losse en officiële groep”

Aalst Kunstoe­vers zoekt kunste­naars voor editie 2023: “Ook muzikanten of dj’s zijn welkom”

Kunstminnend Aalst kan opnieuw het hart ophalen tijdens de volgende editie van Kunstoevers, het kunstenfestival in Aalst, van 18 tot en met 21 mei. Kan je goed tekenen of schilderen of is beeldhouwkunst, textielkunst of mode jouw talent? Ook poëzie, muzikanten en andere performances krijgen tijdens het kunstweekend een podium aangeboden.

27 januari