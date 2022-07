‘De geest in het drijfhout’, tentoonstelling over Noord-Amerikaanse Arctische volkeren: “Met uitzonderlijke foto’s”

AalstVan 3 tot 9 augustus kan je in Aalst naar ‘De geest in het drijfhout’ van The Rain Bird vzw. De tentoonstelling toont niet enkel voorwerpen afkomstig van alle Noord-Amerikaanse Arctische volkeren, maar breekt ook een lans voor het klimaat.

“De meeste voorwerpen zijn nooit aan het publiek voorgesteld, daar zij afkomstig zijn van private verzamelingen, maar het zijn onder meer ook de kunstenaars zelf die worden belicht. Het vertelt over de oorsprong van deze volkeren en hun evolutie. Waar komt de naam ‘Eskimo’ vandaan? Wat was hun levensfilosofie? Hun geloof in geesten en orale tradities in mythen en legenden? Wat waren de effecten van de kolonisaties, wie waren de stoere ontdekkingsreizigers en wat was hun gedrevenheid?”, zegt Robert Dieleman van The Rain Bird vzw. “Het stelt de dramatische situatie voor van deze volkeren en maakt parallellen met de hedendaagse situaties in onze westerse cultuur en worden er geen heilige huisjes gespaard.”

Arctisch Instituut

Uitzonderlijke foto’s afkomstig van het Arctisch Instituut in Kopenhagen - die het grootste arctische fotoarchief ter wereld bezit - en onder meer ook vele oude Belgische missiepostkaarten vervolledigen deze tentoonstelling. “Het bundelt 50 jaar interesse voor het onderwerp, de vereniging The Rain Bird viert haar 40-jarig bestaan”, zegt Dieleman. “Daarom is er ook een luik aan haar verdienste gewijd. Merkwaardig is dat de tentoonstelling niet plaatsvindt in een museum, maar in een school en eerder een familiaal educatief event is en geen streng museale opstelling zal zijn.”

De expo is samengesteld voor Robert Dieleman, die ook stichtend voorzitter is van de vereniging. “Meer dan ooit is Arctische beeldhouwkunst gewaardeerd door de lineaire puurheid van vele objecten die passen in een modern interieur en tijdloos zijn, maar ook het grafische werk is soms ronduit weergaloos fijn. Het vormt een unieke expressie gevat in voorwerpen gemaakt door jagers en vissers”, zegt hij. “Ik kreeg hierbij de steun van vele internationale instituten en deskundigen. Het is ook een eerbetoon aan mentors en uitzonderlijke menselijke relaties. Er wordt gewerkt aan een omvangrijke catalogus van de tentoonstelling die vele van de tentoongestelde voorwerpen zal hernemen. Deze zal later verschijnen in het najaar.”

Voor het goede doel

De vereniging steunt enkel humanistische en humanitaire projecten en bestaat enkel uit onbezoldigde vrijwilligers. Onder meer het nieuwe fietsparcours voor kinderen met een matige tot ernstige beperking van BuBao De Zonneroos in Aalst kwam er mede dankzij vzw The Rain Bird.

De tentoonstelling kan je tussen 13 en 18 uur bezoeken. Ze vindt plaats in de polyvalente zaal van TechniGO! in Aalst, aan de Ledebaan. Toegang is gratis. Je kan ook geleide bezoeken boeken op afspraak via therainbird@telenet.be, maximaal vijf personen per rondleiding. Er is ook een VIP Kaffemik bar aan verbonden waar je even kan verpozen en pannenkoeken kan komen eten met viooltjessiroop en andere specialiteiten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.