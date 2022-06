De Fietserij start met gratis testvloot voor bedrijven: “Goed voor onze medewerkers én we steunen een sociaal project”, zegt Multiminds

AALST 39-jarige man overleden in politiecel in Aalst

In Aalst werd donderdagochtend het levenloze lichaam aangetroffen van een 39-jarige man in een politiecel. Wat de oorzaak is van het overlijden, is nog niet bekend, maar het zou gaan om een natuurlijk overlijden. Het comité P is alvast een onderzoek gestart naar de omstandigheden.

12:03