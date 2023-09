De ene drugsdeal na de andere op wandelafstand van politiepost Rechteroever: “Buurtbewoners en handelaren van de Molendries zijn overlast grondig beu”

143 dapperen trotseren hitte tijdens bloedhete straten­loop: “Het was superwarm, gelukkig zorgden Denderhou­tem­na­ren onderweg voor verfris­sing”

Het Vondelhof in Denderhoutem was zondag de start- en aankomstplaats van de tweede editie van de stratenloop Haaltert. Met temperaturen van boven de dertig graden werd het een bloedhete editie, maar ondanks de hitte waren er in totaal toch 143 inschrijvingen bij de volwassenen, waaronder 24 wandelaars.