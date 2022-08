De eerste zomer van de Aalsterse plukboerderij is extreem droog en heet: “Toch zijn er successen, zoals de kikkererwten. Binnenkort eten we hummus”

Aalst Amber (18) maakt overheer­lij­ke cupcakes: “De kanker keerde terug, dus is een gewone vakantie­job nog niet voor deze zomer”

Een vakantiejob starten en een centje bijverdienen zoals elke andere jongere, voor Amber Nica (18) uit Aalst kan het deze zomer nog niet. Al anderhalf jaar vecht ze tegen lymfeklierkanker en moet ze dus de sociale contacten beperken. Omdat een gewone vakantiejob uitgesloten is, bakt Amber cupcakes en verkoopt ze die via haar zelfgemaakte webshop De Lekkerbek Gebakjes. Want cupcakes bakken, dat vindt ze heerlijk. “Mijn grote droom is om eens gepersonaliseerde cupcakes te maken voor een event, dat heb ik nog niet mogen doen”, zegt ze.

8 augustus