De barbier komt langs in museumcafé Sjinka Poenka

Sjinka Poenka, dat is pure Aalsterse nostalgie. Een volks bruin café zoals er vroeger in elke straat in Aalst een te vinden was. Je ziet er de Aalst-verzameling van Wim Ghysels, die verzot is op alles wat met het verloren gegane Safir, Tiger-bier, enzovoort te maken heeft. Op 14 augustus is het thema ‘Bar-bier’, want dan is er een barbier voor haar en baard aanwezig van 11 tot 18 uur. Sjinka Poenka vind je in de Watertorenstraat 16 in Aalst.