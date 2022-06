Danscompagnie De Veylder opent de inschrijvingen: “Sinds 1977 een gevestigde waarde in Vlaanderen”

De lessen vinden plaats in de balletzaal van CC De Werf Aalst en de danszaal van sportcomplex Schotte Aalst. In de dansschool krijg je een volledige dansopleiding met een brede waaier danslessen. Starten kan vanaf 5 jaar. De danscompagnie Francine De Veylder is sinds 1977 een gevestigde meerwaarde binnen de dansscholen in Vlaanderen. “Uit de dansschool ontstond in 1996 ‘Danscompagnie Francine De Veylder’, een jonge compagnie die dans brengt in de marge van het hedendaags podiumcircuit. In de ruime omgeving van Aalst zijn we de enige dansschool en danscompagnie die dans benadert vanuit het perspectief van hedendaagse kunst. Nergens anders wordt hedendaagse dans in zo’n vergevorderde lijn doorgetrokken in dansopleiding en worden artistieke- en sociale banden gesmeed met professionele kunstenaars. De dansschool en danscompagnie laat elk jaar bekende choreografen en gastdocenten uit binnen-en buitenland les geven in de school”, zegt Francine De Veylder.