Dagdisco in Cinema: “Lekker bekomen van die saaie familiebrunch”

“Dagdisco, dat is ons gedragen alsof het midden in de nacht is maar dan overdag. Kunnen we! Deze keer doen we het op Paaszondag. Lekker bekomen van die saaie familiebrunch. Met onder andere deze fijne dj’s die jullie vanaf 14 uur opwarmen voor de rest van de avond: Smack’d, RePlayZ & Gustj’n. De dag erna is het vakantie”, zegt Cinema. Inkom is gratis.