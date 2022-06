Dag van de Minibieb: “Wandelzoektocht voor het hele gezin in Erembodegem”

Boeken ruilen? Dat doe je in een Boekenruilkast in je buurt. “Steeds meer van deze bibliotheekjes verschijnen in het straatbeeld. Ook in België. De teller op www.boekenruilkast.be staat op dit moment op 2880 (in Aalst op 14). Jouw gelezen boek krijgt een tweede leven (of misschien wel veel meer levens!) als je het in een Boekenruilkast plaatst, en zo help je mee nee zeggen tegen de wegwerpcultuur. In ruil voor jouw boek kan je een ander boek meenemen, meteen, of later. Je bezoek aan een ruilkastje is altijd een beleving: je kan er onbekende auteurs of genres ontdekken, je taalkennis bijschaven, je kinderen aanzetten tot (meer) lezen, of misschien vind je er wel dat ene boek dat je al jaren zoekt”, zegt Aalst Geeft vzw. “Een Boekenruilkast is meer dan alleen boeken! Een bezoekje leidt algauw tot een babbeltje over een onlangs gelezen boek of een bestseller, tot een aangename ontmoeting met je buren, tot een steuntje in de rug tijdens eenzame momenten. Kortom, een Boekenruilkast is ook een sociaal gegeven.”