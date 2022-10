Dag van de Leerkracht: 150 onderwijsprofessionals op hogeschool Odisee

AalstOp de Dag van de Leraar kwamen meer dan 150 onderwijsprofessionals samen in hogeschool Odisee in Aalst. Deze dag stond helemaal in het teken van co-creatie en samenwerken. Stagementoren, inspecteurs, schooldirecteurs, pedagogische begeleiders, ... ze kwamen allemaal naar Odisee Aalst om te leren van elkaar, maar ook om de lerarenopleiding van de toekomst mee vorm te geven. “Zij weten het beste wat er nodig is om een goede leerkracht te zijn”, zegt Steven Vanmol van de lerarenopleiding in Aalst.

“Een co-creatiedag op de Dag van de Leraar 2022, dat betekent voor hogeschool Odisee in Aalst denken, leren, ontdekken, ideeën uitwisselen, vieren en genieten. Net daarvoor komen meer dan 150 onderwijsprofessionals samen op campus Aalst. Want een dag die in het teken staat van co-creatie, daar hoort uiteraard ook ontmoeting bij. Niet enkel om van elkaar te leren, maar ook om samen met hogeschool Odisee de lerarenopleiding van de toekomst mee vorm te geven”, zegt de hogeschool.

Volledig scherm Op 5 oktober - de Dag van de Leraar - komen meer dan 150 onderwijsprofessionals samen in hogeschool Odisee in Aalst. © Odisee Aalst

Vinger aan de pols

“We zijn volop bezig met de ontwikkeling van een nieuw curriculum”, zegt Steven Vanmol, die in Aalst opleidingshoofd is van de educatieve bachelor Kleuter en Lager Onderwijs. “Wij vinden het enorm belangrijk dat we leerkrachten afleveren die over alle competenties en vaardigheden beschikken om meteen het verschil te maken in het moderne onderwijs, zeker gezien de vele recente ontwikkelingen in de sector.”

“Natuurlijk volgen we die ontwikkelingen zelf op de voet en houden we continu de vinger aan de pols, maar het lijkt ons essentieel dat we daarvoor ook luisteren naar de scholen en leerkrachten zelf. Zij weten het beste wat er nodig is om een goede leerkracht te zijn. Zij weten het beste op welke zaken onze opleidingen misschien net iets te veel of iets te weinig nadruk leggen. Het zou erg jammer zijn als we een heel nieuw curriculum uitrollen zonder hen, de mensen die dagelijks met hun voeten in het werkveld staan, daarbij te betrekken.”

Daarnaast stonden er enkele workshops op het programma waarbij het voor de aanwezige onderwijsprofessionals vooral de bedoeling was dat ze leren van elkaar en de resultaten van de vele onderzoeken die jaarlijks op Odisee worden gedaan, meenemen in hun lesgeven. “Lesgeven is ook zelf levenslang leren”, zegt Steven Vanmol. “Leerkrachten die een leven lang leren, blinken uit in de begeleiding van leer- en ontwikkelingsprocessen, zullen blijvend in staat zijn om stimulerende leeractiviteiten te ontwikkelen zodat elke individuele leerling zich blijft evolueren, en nemen al die kennis ook met plezier mee naar hun scholen en collega’s.”

Studiemateriaal

“Binnen onze lerarenopleidingen lopen tal van onderzoeksprojecten. Op deze co-creatiedag stellen onze collega’s die graag voor op een ‘onderzoeksmarkt’. Bezoekers kunnen langsgaan bij standjes, snuisteren in folders en boeken, en onderzoeks- en studiemateriaal bekijken. Willen ze meer weten over de projecten ‘Boeken troef!’, STEM’, ‘Participa’, ‘Kaatje Klank’,...? Dan kunnen ze zich inschrijven voor een blind date met de onderzoekers van die projecten en onmiddellijk horen hoe ze met de resultaten aan de slag kunnen in hun eigen lessen.”

Tenslotte kunnen leerkrachten en scholen op deze ‘Co-creatiedag van de Leraar’ leren wat er belangrijk is bij coaching en het geven van feedback. Hoe doe je dat concreet? Hoe reageer je precies op wat een kleuter, leerling, leerkracht of student nodig heeft? Een expert legt het uit in een leuke workshop en nadien wordt de opgedane kennis onmiddellijk omgezet in de praktijk, aan de hand van alledaagse voorbeelden.

