Dag van De Kringwinkel: “Speciale vondsten en gratis verwennerij”

Tussen 14 en 16 uur kan je op verschillende locaties terecht voor het volgende. Maak de foto voor je kerstkaart in een origineel kerstdecor (Aalst Tragel 5) mét professionele fotograaf. Ontdek de tips & tricks om je haar op te steken in kapsalon Helena (Aalst Vrijheidstraat). Pimp je nieuwe outfit met een kleurtje op je nagels in Tia’s salon (Sint-Lievens-Houtem). Of bezorg je keukenmes een nieuw leven dankzij de slijpfiets van Sonck Knives (Lede). Voor de schatting van schilderijen of vragen over restauratie staat Atelier Tempera paraat (Erpe-Mere). En geniet ondertussen van een tas Oxfam koffie met zoet proevertje. De winkels zijn doorlopen open vanaf 10 tot 17.30 uur. Ontdek nog meer op www.kringwinkelstroom.be. Of volg @kringwinkelstroom op Facebook & Instagram.