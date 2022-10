Dag tegen Kanker: Willy Sommers zingt ‘Laat de zon in je hart’ voor patiënten in het OLV-ziekenhuis

Aalst Beelden tonen hoe postbezor­ger file voorbij­rijdt over fietspad om linksaf te slaan

In Aalst zijn beelden opgedoken van twee bestuurders die over het fietspad rijden om een file in te halen aan de Zwarte Hoekbrug in Aalst. De auto’s staan aan te schuiven voor de brug die open staat, maar een bezorger van bpost en een andere bestuurder willen hier niet op wachten en rijden over het fietspad de file voorbij.

19 oktober