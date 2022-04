Daens, de podcast: “Wie was priester Daens nu echt?”

Aalst OLV-dok­ters kunnen op voorhand bepalen of stent de bloeddoor­stro­ming verbetert

Het Hartcentrum van het OLV in Aalst kan nu op voorhand bepalen of een stent de bloeddoorstroming van dichtgeslibde kransslagaders afdoende verbetert. Het Hartcentrum OLV Aalst is énige centrum in Europa dat al gebruik maakt van de Heartflow Planner.

12:11