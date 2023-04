Dader die gezin onder schot hield in woning in Aalst blijft maand langer in de cel

Voor het eerst in een eeuw broeden er weer ooievaars in Aalst: “Het nest is gemakke­lijk te zien”

Voor het eerst in zeker een eeuw broeden er opnieuw ooievaars in Aalst. Sinds midden februari spotte natuurfotografe An Symoens dat een koppel ooievaars takken begon aan te brengen op een hoge afgeknakte populier. Die bouwwerken resulteren nu in een nest met eieren. “Binnenkort zullen hier kleine ooievaartjes geboren worden”, zegt Daan Stemgée van Natuurpunt.