Daar zijn de eerste ‘weesgedichten’: “Drie jaar geleden begonnen in Aalst, nu is er interesse uit Nederland”

De Letterknecht is volop bezig met het schrijven van een gedicht, in witte stift, op de ramen van Utopia. Het is het gedicht ‘Passant’ van Maud Vanhauwaert. Zij is meter van het project en volgt daarmee de betreurde Stijn De Paepe op.

Een weesgedicht in Aalst.

“95 bibliotheken slaan onder impuls van het Aalsterse Utopia de handen in elkaar om gedichten op een laagdrempelige manier in het straatbeeld zichtbaar te maken. In alle deelnemende steden en gemeenten konden mensen de afgelopen weken een Weesgedicht adopteren. Die worden nu door handletteraars op hun raam wordt neergepend”, zo zegt de stad Aalst. “In samenwerking met het Poëziecentrum selecteerde Utopia literair werk van 100 Nederlandstalige auteurs uit België en Nederland. Van Oostende tot Genk, van Kluisbergen tot Olen … kriskras door Vlaanderen kan je vanaf donderdag 26 januari en gedurende de hele Poëzieweek meer dan 3.000 reproducties van 100 gedichten van evenveel Nederlandstalige auteurs ontdekken. Een volledig overzicht is terug te vinden op de website.”

Interesse uit Nederland

Lokale poëzieroutes brengen alle gedichten in kaart en vallen tijdens de Poëzieweek. Het concept geniet ondertussen ook concrete interesse vanuit Nederland en de organisatie sluit dan ook niet uit dat een uitbreiding richting noorderburen in 2024 tot de mogelijkheden behoort. Aalsters Schepen van Bibliotheken Karim Van Overmeire reageert enthousiast. “Dit project is een laagdrempelige katalysator voor de Nederlandstalige poëzie. We zijn dan ook oprecht fier dat Aalst hier de bakermat voor vormde”, zegt hij.

Alle informatie is terug te vinden op https://weesgedichten.be/. Maud Vanhauwaert schreef als meter van het project speciaal voor deze editie een raamgedicht. Het is er eentje met palindromen, waarbij deze woorden aan beide kanten van het raam leesbaar zijn.

Op de ramen van Utopia komt er ook een weesgedicht.

