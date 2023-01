CSA De Hoezekouter: “Schrijf je in voor een jaar vol verse groentjes”

Op de zelfpluktuin vind je een zeer ruim aanbod aan seizoensgroenten het hele jaar rond. “Uiteraard mag je er geen tomaten of paprika verwachten in januari, maar wel in de zomermaanden. In de overdekte tunnels vind je in de wintermaanden postelein, kervel, veldsla, raapsteeltjes, paksoi, chinese kool,... Ook op het veld blijven behoorlijk wat groenten overwinteren zoals prei, diverse kolen en spruiten, pastinaak, wortelen, groenlof, schorseneren, bietjes, herfst-en winterradijzen en raapjes", zegt de boer. “Oogsten doe je op het moment dat jou het beste uitkomt. Het veld is permanent toegankelijk, ook ’s avonds en in het weekend. Groene vlaggetjes duiden aan welke groenten kunnen geoogst worden. Waar geen groene vlag te bespeuren valt, moet je best nog even wachten.”