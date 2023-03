Crisis in Vlaamse regering héél gelijkaardig aan die in Aalst: “N-VA die CD&V tegen de muur wil kwakken, dat kennen we.”

‘Alsof we naar een slechte film zitten te kijken die we al eens hebben gezien’, dat gevoel leeft dezer dagen bij wel wat gemeenteraadsleden in Aalst. N-VA en CD&V die neus aan neus staan, N-VA en Open Vld die CD&V al dan niet uit de regering duwen, de totale onbestuurbaarheid die daaruit voortvloeit... “We zien heel veel parallellen tussen de crisis in de Vlaamse regering en wat er in 2019 in Aalst met Ilse Uyttersprot en CD&V gebeurde.”