‘Couture Ann’ is volledig vernieuwd: “Nu nog meer keuze, ook voor dames met een maatje meer”

Linda, de mama van zaakvoerster Ann Rombaut, startte 46 jaar geleden de winkel in bruidskledij in de Molenstraat. “Mijn mama is er ondertussen niet meer, maar ik zet de winkel die zij opstartte met heel veel passie verder. Naar aanleiding van het 46 jaar bestaan hebben de we winkel in een nieuw jasje gestoken”, zegt Ann. “Door corona is de 45ste verjaardag niet doorgaan, dus vieren we 46ste verjaardag. We hebben nieuwe merken en veel meer keuze in de jurken voor bruidsmeisjes. Ook de dames met een maatje meer zijn hier welkom. Ook voor deze bruidjes zijn er pasmodellen. Vaak is het een probleem dat de bruid met een maatje meer niet echt kan passen, maar hier dus niet. Nieuw ook nu zijn de jumpsuits”, zegt Ann.