Cosette (4), kleindochter van De Nul, is meter van nieuw baggerschip met zelfde naam

Cosette is een schip met ultra-lage uitstoot. Jan Van de Velde, Hoofd Nieuwbouwafdeling bij Jan De Nul Group, legt uit waarvoor het schip zal ingezet worden. “Met Cosette sluiten we een investeringsprogramma af van twee nieuwe waterinjectiebaggerschepen die nog compacter zijn dan onze bestaande vloot van dit type schip. Dankzij de beperkte omvang, gecombineerd met een uitzonderlijk bereik zijn Cosette en Pancho perfect geschikt voor onderhoudsbaggerklussen in havens en rivieren. We kijken terug op een verrijkende samenwerking met de scheepswerf Neptune Marine tijdens de bouw van Pancho en nu Cosette, en blikken vooruit naar de oplevering dit najaar.”

Een waterinjectiebaggerschip is kleiner dan een sleephopperzuiger en dus perfect inzetbaar in havens en rivieren waar het werkgebied vaak kleiner is. Bij waterinjectiebaggeren wordt water onder lage druk in de ondergrond geïnjecteerd waardoor het bodemmateriaal zich verplaatst. Deze baggertechniek wordt vooral toegepast voor het onderhoud van gebieden waar sedimenten recent werden afgezet, of voor het verplaatsen van fijn zand over kortere afstanden. Jan De Nul heeft momenteel 5 waterinjectiebaggerschepen in zijn vloot, waarvan Cosette de nieuwste aanwinst zal zijn.