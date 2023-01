‘Corsage’ in Cinema Netwerk Aalst: “Over de legendarische Oostenrijkse keizerin Sissi”

“De legendarische Oostenrijkse keizerin Sissi (Vicky Krieps) merkt op haar veertigste verjaardag dat ze door de publieke opinie neergezet wordt als ouderwets. Als één van de invloedrijkste figuren uit de Oostenrijkse geschiedenis weigert ze zich neer te leggen bij die beslissing en ontpopt ze zich in no time tot een influencer avant-la-lettre”, zo omschrijft Cinema Netwerk Aalst deze film. Door verbouwingen is de cinemazaal aan de Houtkaai gesloten. Cinema Netwerk Aalst bevindt zich in het VTI, Vakschoolstraat 41. Fietsen welkom op de speelplaats. Je kan je auto kwijt op de gratis parking van het VTI in de Asserendries.