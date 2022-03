Coronacijfers: geen stijging aantal coronapatiënten in Aalst

Aalst Luc Bouwen, Orthope­dist A.S.Z., loopt Marathon des Sables voor het goede doel: “Geld gaat naar Artsen Zonder Vakantie”

Dokter Luc Bouwen, orthopedisch chirurg in het A.S.Z., gaat eind maart de uitdaging aan om de Marathon des Sables te lopen én geld in te zamelen voor het goede doel: Artsen Zonder Vakantie. “De patiënten in Afrika, die soms te voet van zeer ver moeten komen om in het ziekenhuis te geraken voor een behandeling, zullen voor mij zeker en vast een extra inspiratiebron zijn en me motiveren om niet op te geven", verwacht de dokter.

