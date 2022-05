Corona-update: voorbije week 267 positieve tests in Aalst

Aalst Na 61 jaar komen leerlingen van klas 2A - met enkele bekende Aalste­naars - nog eens samen: “En onze meester van toen is er ook bij”

In het schooljaar 1960-1961 zaten zij in de lagere afdeling van het Aalsterse Atheneum in het tweede studiejaar A, bij meester Louis Paelinck. Na 61 jaar kwam de klas van toen nog eens bijeen, mét hun meester erbij. Bij de oud-leerlingen van 2A herkenden we alvast twee bekende Aalstenaars.

1 mei