Corona-update: stijging van het aantal besmettingen in Aalst

Aalst JCI Aalst zamelt hulpgoede­ren in voor Oekraïne: “Vrijwilli­gers zeker welkom”

De Aalsterse afdeling van Junior Chamber International neemt de lokale inzameling van hulpgoederen voor burgers in Oekraïne in handen. De hulpgoederen kunnen woensdag tussen 14 en 19 uur gedeponeerd worden op Industrielaan 18 in Erembodegem.

13:08