Corona-update: nog 66 coronapatiënten in Aalsterse ziekenhuizen

Aalst Heraanleg Heilig Hartlaan en Leopold­laan in Aalst van start: “Verkeer over één rijstrook in de beide richtingen”

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is gestart met de grondige heraanleg van de H. Hartlaan/Leopoldlaan (R41) in Aalst. Voor een beter wegcomfort vernieuwt de aannemer de Aalsterse ring vanaf het kruispunt met de Bredestraat tot aan het kruispunt met de Moorselbaan (N411). Tijdens de werken zal het verkeer over één rijstrook rijden in de beide richtingen.

16:11