Corona-update: Aalsterse besmettingscijfers in dalende lijn

Aalst Burgemees­ter geschokt door zinloos geweld van de jongste maanden: “Geen probleem van Aalst alleen, maar wel groot mentali­teits­pro­bleem bij jongeren”

“Zinloos geweld is niet plaatsgebonden, maar mentaliteitsgebonden. Sommige jongeren denken dat ze meespelen in een gewelddadige film”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) over de verschillende gewelddadige incidenten van de jongste maanden in Aalst. Op de hoek van elke straat een agent plaatsen, dat gaat niet, maar de stad wil samen met scholen en politie wel werken aan de mentaliteit van Aalsterse jongeren.

13:19