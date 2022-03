Corona-update: 2 coronapatiënten overleden in Aalst

In totaal zijn er sinds de start van de pandemie 664 coronapatiënten overleden in het ASZ en OLV. Er liggen nu nog 130 coronapatiënten in het ziekenhuis in Aalst. 4 van hen op Intensieve, waarvan 1 die kunstmatig beademd moet worden. De voorbije week waren er 675 positieve coronatests in Aalst.