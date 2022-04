Corona-update: 104 coronapatiënten in Aalsterse ziekenhuizen

Aalst Oekraïense kinderen krijgen taalbad in Aalst: “Na drie dagen kunnen ze al de kleuren en zeggen ze woorden zoals ‘dag’ en ‘dankuwel’”

“Welke kleur is dit?”, vraagt de begeleidster van het Aalsterse Taalbubbels-taalkamp aan de klas Oekraïense kinderen. “Groen!”, roepen ze in koor. Na drie dagen kunnen de meesten onder hen al de kleuren opsommen in het Nederlands, een taal die helemaal nieuw is voor deze kinderen. “Dankzij dit taalbad kennen ze tenminste al enkele woordjes als ze na de paasvakantie op de Aalsterse schoolbanken terechtkomen”, zeggen ze bij Taalbubbels.

13 april