Conner Rousseau komt ijsjes uitdelen in Aalst op vooravond van 1 mei

Aalst Schepen De Meerleer (N-VA): “Retrobe­leid uitbouwen voor Aalsterse senioren”

Een onderbouwd retrobeleid uitrollen op basis van de concrete behoeften en noden van de Aalsterse senioren, dat is waar schepen van Senioren Caroline De Meerleer (N-VA) de komende jaren werk wil maken. “De eerste stap hiertoe is een ‘ouderenbehoeftenonderzoek’ dat de stad in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel zal uitvoeren. Samen met onze voorzitter van de seniorenraad Christiane hoop ik dat we heel wat 55-plussers warm kunnen maken om hieraan mee te werken.”

21 april