Conner Rousseau deelt ijsjes en selfies uit in Aalst: “Een handtekening op mijn schoen, alstublieft”

Aalst Vlaams Belang kritisch voor circulatie­plan, maar De Gucht (Open Vld) is het daar niet mee eens: “Parkings en fietsen­stal­lin­gen voller dan vroeger”

Vlaams Belanger Guy Claus was in de gemeenteraad van Aalst kritisch voor het circulatieplan, dat de stad op 16 augustus vorig jaar invoerde. Volgens hem is er nog altijd heel veel onvrede over de genomen maatregelen. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) pareerde de kritiek. Volgens hem heeft het plan net positieve gevolgen voor de Aalsterse economie.

29 april