Clusteruitbraak bij Aalsterse brandweer, alle 17 korpsleden in quarantaine: “Ander korps staat paraat om uit te rukken”

Wielrennen profs Aimé De Gendt laat sterke indruk na in Omloop: “We waren op de afspraak”

28 februari Het Belgische wielerjaar is met de Omloop definitief van start gegaan. In eigen streek maakte Aimé De Gendt er werk van om zich in de kijker te rijden. De prof van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux slaagde in zijn opzet. Voor De Gendt zat er wellicht meer in dan een achtentwintigste plaats, maar een massasprint oordeelde daar anders over.