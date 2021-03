Clusteruitbraak bij Aalsterse brandweer, alle 17 korpsleden in quarantaine: “Ander korps en vrijwilligers staan paraat om uit te rukken”

AalstHet brandweerkorps in Aalst is getroffen door een clusteruitbraak van corona. Het gaat om een beroepsploeg waar het virus kon binnensluipen. De volledige ploeg zit in quarantaine en het is puzzelen voor de brandweer in Aalst. “Op dit moment zijn 7 brandweerlieden positief getest”, zegt burgemeester Christoph D’Haese.

De uitbraak van het coronavirus bij de Aalsterse brandweer gebeurde dit weekend. Intussen is de volledige ploeg getest en zijn op dit moment zeven korpsleden positief. Tien anderen zijn negatief, maar verblijven ook in quarantaine thuis. De komende dagen wordt alles verder in de gaten gehouden, en vrijdag zal iedereen opnieuw getest worden.

De besmettingen binnen het korps zorgen voor enige bezorgdheid, maar op dit moment komt de dienstverlening nog niet volledig in gevaar. “Er blijven nog steeds drie ambulances beschikbaar in Aalst. De autopomp vanuit Erembodegem neemt de overige taken op zich en staat paraat om uit te rukken", zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). Normaal gezien zijn er overdag vier ambulances beschikbaar en drie ‘s nachts, maar dat is dus nu een pak minder. “Gelukkig kunnen we het tekort nu opvangen en dreigt er nog geen gevaar, maar we moeten wel waakzaam blijven”, vult de burgemeester aan.

Vaccineren

Of het om een variant gaat van het coronavirus is op dit moment nog niet duidelijk. Daarvoor is het nog te vroeg en dat zal pas later deze week duidelijk worden. Vrijdag volgt een nieuwe testronde bij de brandweer. Wie dan opnieuw negatief test kan weer aan de slag gaan. “Dit bevestigt helaas nogmaals dat het niet goed gaat en dat het iedereen kan treffen", klinkt het. “Ik wil hierbij ook nogmaals mijn oproep benadrukken om de mensen die in de vuurlinie staan eerst te vaccineren. Dit blijft absoluut noodzakelijk, anders komen er mogelijk problemen", aldus D’Haese.

Zonecommandant Wim Van Biesen bevestigt het aantal besmettingen, en hoopt dat zijn korps snel weer op volle kracht kan werken. “Op dit moment slagen we er in iedereen te vervangen die thuis in quarantaine zit", aldus Van Biesen. “We hebben heel bereidwillige vrijwilligers die inspringen en ook op de ambulance is er een bezetting en levert het geen grote problemen op”, klinkt het. “Het gaat voorlopig maar om een post in de zone en dat hopen we natuurlijk zo te behouden, maar daar hebben we op dit moment nog geen zicht op. We hopen nu dat al onze brandweerlieden die besmet zijn snel herstellen en weer de oude zijn. Voorlopig is er niemand gehospitaliseerd”, klinkt het.

Iedereen die positief is zit binnen en ook de gezinnen van de besmette brandweerlieden zitten in quarantaine zoals de regels voorschrijven. Wie negatief testte zit ook in quarantaine, maar daarvan mogen de gezinsleden wel nog naar buiten. “Het is even een organisatie binnen het korps, maar we hebben er goede hoop in", aldus Van Biesen.