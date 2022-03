Clothilde verhuist naar Korte Zoutstraat: “Op ons terras genieten van een maskertje en iets lekkers, waarom niet?”

In september 2022 zal Clothilde drie jaar bestaan. “Het is begonnen met ‘Win je Winkel in september 2019'. Clothilde bevond zich dan een half jaar in de winkelgalerij Pieter Van Aelst. Het pand van kledingzaak Pastoor in de Louis D’Haeseleerstraat kwam vrij en dat paste toch net iets beter bij ons. Dus zijn we naar daar verhuisd met de bedoeling om daar een jaar te blijven. Ondertussen gingen we op zoek naar een vaste stek”, zeggen Dries en Chloé.

Volledig scherm Dries en Chloé van Clothilde openen hun nieuwe winkel in de Korte Zoutstraat in Aalst. © Swirko

Duurzaam

Toen het duo het pand in de Korte Zoutstraat binnenwandelde, was het snel beklonken. “Ik denk dat we maar een drietal panden hebben bezocht”, zegt Chloé. “Toen we hier binnenkwamen, zagen we zoveel potentieel. Er is zelfs een tuin van 200 vierkante meter. Daar hebben we nog heel grote plannen mee. Sowieso willen we veel meer beleving in de winkel brengen. Waarom de mensen niet op het terras in het zonnetje laten genieten van een maskertje terwijl ze iets lekkers drinken? Mogelijkheden genoeg nu.”

De winkel is veel groter dan de vorige. Dubbel zo groot. “Nu kunnen we ook eens wat andere dingen organiseren. Onze merken kunnen nu eens komen spreken. Workshops deden we al en die keren nu terug”, zegt Chloé. “De merken zijn voorlopig nog hetzelfde, maar vanaf nu zal er af en toe wel iets bij komen. We blijven heel streng selecteren. Voor ons is het belangrijk dat elk merk iets anders aanbiedt en de kwaliteit wordt door ons getest. Dat blijft een hele belangrijke. We proberen zo natuurlijk mogelijk, huidvriendelijk en geen enkel product is getest op dieren. Dat was zo en dat blijft zo”, zeggen ze. “Duurzaamheid, daar proberen we ook aandacht aan te besteden. Heel duurzame verpakkingen of ‘refills’ daar zetten we op in.”

Fluffy

Achteraan is er een ‘fluffy cabine’. “Daar willen we in de nabije toekomst met gelaatsverzorgingen starten. Dat zal eerder tegen de zomer opstarten. We worden geen schoonheidsinstituut, maar we willen de klanten een extraatje aanbieden. Ook mensen die graag iets nieuws uitproberen, kunnen we zo comfortabeler van dienst zijn. Daar willen we een of twee dagen in de week mee starten”, zegt Chloé. “Dat hoort bij de beleving.”

Het is een mooie winkel geworden, een echte aanwinst voor de Korte Zoutstraat. “Lange tijd is er veel leegstand geweest in deze straat, maar door hier zelf een winkel te openen merken we wel dat de sfeer supergoed zit. Er komen heel veel nieuwe winkels bij. De stad zal de straat ook nog eens heraanleggen, dus het zal een hele leuke winkelervaring worden. We zijn heel blij dat we naar hier zijn gekomen", zegt Chloé. “We hopen en merken dat het hier de boutiquestraat met de jonge ondernemers wordt”, zegt Dries.

