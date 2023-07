City Lunch Walk en BK Bakfietsen op Autovrije Zondag: “Verenigingen mogen nog deelnemen met activiteiten”

Lichtgewon­de naar ziekenhuis na aanrijding tussen twee voertuigen

Op het kruispunt aan de Kruisveldstraat en de Krekelstraat in Aalst is woensdagavond een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Een van de wagens kwam door de aanrijding tegen een voorgevel van een tuintje terecht. De schade was aanzienlijk en er viel een lichtgewonde.