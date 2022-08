‘Cirusso Barbers’ opent aan de Houtmarkt: “Pommeline en influencers van Love Island komen langs”

Cirio Wassenhove - de vriend van bekende Vlaming Pommeline Tillière - opende in december samen met mede-eigenaar Thomas Ruffai ‘Cirussoart by Pommeline’ aan de Houtmarkt. Eind deze maand opent Cirusso Barbers in het pand ernaast. Het gaat open op zondagnamiddag 28 augustus. En een dag eerder opent er al een Cirusso Barbers in Antwerpen.

Op de opening kan je een mooie prijs winnen: een jaar lang gratis bij de kapper. “Er komen leuke en bekende influencers langs. Mensen van het nieuwe seizoen van Love Island en ook Pommeline zal er zijn”, zegt Cirio. “Barber en tattoo past bij elkaar. In Amerika zie je dat al meer. Het is wel alleen voor mannen en kids. Het is een echte barbershop, voor haar en baard. We maken er iets cools van, met onder andere een pooltafel. Het pand naast de tattooshop stond leeg en dus vonden we dat we dit moeten doen. In de toekomst zullen ook de tattoostudio’s in Kortrijk en Hasselt een barber krijgen.”