CIRK! zoekt zestig vrijwilligers voor een van de voorstellingen: “Wat je moet kunnen? Helemaal niks”

Brandende aanhangwa­gen veroor­zaakt verkeers­cha­os op E40 richting kust

Op de E40 in Erpe-Mere is maandagochtend een brand ontstaan aan een aanhangwagen. Kort nadien reed een wagen daarop in. Door de brand en het ongeval waren richting de kust een tijdlang drie rijstroken versperd. Rond 10.30 uur zijn de rechter- en middenrijstrook opnieuw vrijgemaakt, de linkerrijstrook is nog afgesloten. Hierdoor schuif je nog een halfuur aan vanaf Aalst.