CIRK! zoekt straatartiesten: “Ben jij een pure entertainer, levend standbeeld of acrobaat?”

304 handteke­nin­gen voor behoud speelplein­tje: “Het is het hart van onze buurt, maar dat willen ze nu volbouwen”

Sociale huisvestingsmaatschappij SHM Denderstreek wil in de wijk rond de Stijn Steuvelstraat en Pater Rasschaertlaan in Erembodegem 10 sociale koopwoningen en 44 sociale huurappartementen bouwen. De plannen stuiten echter op verzet van de buurt, want de nieuwe appartementen worden op het buurtpleintje gebouwd. “Dat is net het sociale hart van de wijk”, zeggen de buurtbewoners, die een petitie hebben opgestart.