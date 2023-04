Circusworkshop in voormalige kapel: “Acrobatie voor volwassenen”

Mobili­teits­sche­pen Jean-Jac­ques De Gucht (Open Vld): “Er is geen enkele reden om deelsteps af te schaffen”

Er is volgens schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) geen enkele reden om het systeem met deelsteps in Aalst af te voeren. Vorige week raakte bekend dat het aantal ongevallen met steps vervijfvoudigd is. In Parijs stemde de bevolking in een referendum tegen deelsteps.