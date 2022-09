Circuskostuums op 1 september in De Horizon: “Leuk om iedereen na twee lange zomermaanden terug te zien”

Aalst Medewerker stad Aalst in levensge­vaar nadat hij wordt aangereden door personenwa­gen op industrie­ter­rein

Op het Wijngaardveld in Aalst is vrijdagochtend een medewerker van de stad Aalst in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij werd aangereden door een personenwagen. De straat was volledig afgesloten en het parket stelde een deskundige aan om de juiste omstandigheden te onderzoeken.

10:13