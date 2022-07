Circusfestival CIRK! zoekt helpende handen: “Fijne circusvoorstelling meepikken tijdens je vrijwilligerswerk”

“CIRK! kan terug doorgaan in volle glorie. Om er een groot succes van te maken, hebben we heel wat helpende handen nodig. CIRK! vindt plaats op 26, 27 en 28 augustus 2022. We zoeken pleinverantwoordelijken, mensen die tickets scannen, toezichters, medewerkers in ons infopunt, en nog meer. Een toffe ervaring in een geweldig team waarbij je on the job nog een fijne circusvoorstelling kan meepikken! We voorzien ook een maaltijd”, aldus de stad Aalst.