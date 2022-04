Circus Ronaldo in het stadspark van Aalst: “Sono io? (Ben ik dat?)”

Aalst Jan De Nul bouwt windmolens in Frankrijk: “Hefschip ‘Vole au vent’ instal­leert 80 turbines”

Het hefschip ‘Vole au vent’ van het Aalsterse bedrijf Jan De Nul is in Frankrijk van start gegaan met zijn opdracht voor het Saint-Nazaire windmolenparkproject. In totaal zal het schip 80 turbines van 6 MW elk vervoeren en installeren voor het allereerste offshore windmolenpark in Franse wateren.

