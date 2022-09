Churchill Fest aan lokalen KSA Sint-Jozef en Alkuone: “Kip aan ‘t spit, toernooi hoogwerpen en een openluchtfuif”

Vrijdagavond is er een afterwork vanaf 17 uur met De Camiong, borrelhapjes en hotdogs. Op zaterdagnamiddag zijn er activiteiten voor kinderen met onder meer een dagdisco, een toernooi hoogwerpen, een groot touwtrektoernooi, optredens en een openluchtfuif. Er is onder meer een optreden van de Pilsharmonie en ook The One Hit Wonders staan die avond op het podium. Er is een kippenfestijn al moet je daarvoor wel op voorhand bestellen, Basic Italian staat er met een foodtruck, er zijn hot dogs en ijsjes. Meer via www.facebook.com/churchillfest.