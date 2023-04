Christophe (34) bedenkt slimme lamp die je helpt energie besparen: “Je ziet in één oogopslag of je te veel verbruikt”

Bib is donderdag en vrijdag­voor­mid­dag dicht, maar Uto­pia-café is wel open: “De kranten liggen nu bij ons”

De Utopia-bib in Aalst kampt met personeelsproblemen, waardoor de bibliotheek op donderdag en vrijdag pas om 13 uur open gaat. Het Utopia-café is in de voormiddag wel geopend.