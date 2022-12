Christiane viert tachtigste verjaardag achter de kassa van Carrefour: "Ik zou dit niet willen missen"

Basketbal BNXT-League Thomas Crab ziet werkpunten voor Okapi Aalst: “Alle afwerkings­per­cen­ta­ges moeten omhoog”

Okapi Aalst sluit 2022 af zonder zeges in december. Met een dertiger op tweede kerstdag in de Lotto Arena. En hoewel coach Thomas Crab best gefrustreerd is na de nederlaag tegen Giants, neemt trots de bovenhand: “Het hadden vier afstraffingen kunnen zijn, maar Okapi Aalst heeft Limburg, Mechelen én vooral Oostende tot het uiterste gedreven.”

10:33