Christel Geltmeyer volgt Jan Van Gyseghem op bij Voka regio Aalst

AalstDe raad van bestuur van Voka Oost-Vlaanderen heeft Christel Geltmeyer gevraagd om Jan Van Gyseghem op te volgen als regiodirecteur Aalst wanneer hij afscheid neemt in 2025. Om de continuïteit van de relaties tijdig en goed te verzekeren, zal Christel voortaan als co-regiodirecteur Aalst werken, in nauwe samenwerking met Jan.

Voka Oost-Vlaanderen onderhoudt relaties met 3.000 bedrijven (leden) en stakeholders (beleidsverantwoordelijken, administraties, onderwijs, media…) in vijf Oost-Vlaamse subregio’s die elk door een regiodirecteur worden verzorgd. Die staat in voor de klantenrelaties, werkt aan een sterkere representativiteit van de organisatie en volgt voor het ondernemerschap relevante beleidsdossiers in de streek op. In overleg met de regiovoorzitter coördineert hij de Voka-regioraad. De Voka-regiodirecteur brengt elke dag het devies van Voka – verenigen, versterken en verdedigen – in praktijk, ten voordele van het ondernemerschap en de economische ontwikkeling van de streek.

25 jaar actief

Christel Geltmeyer (57) is al ruim 25 jaar actief bij Voka Oost-Vlaanderen. Zij nam in het verleden diverse managementrollen op en werkt momenteel als regiodirecteur Dendermonde en Meetjesland en als HR-manager voor Voka Oost-Vlaanderen. Christel Geltmeyer blijft ook in de toekomt het aanspreekpunt voor Voka-leden in de regio Dendermonde en het Meetjesland.

Jan Van Gyseghem (62) ging al in 1987 aan de slag bij de Kamer van Koophandel Aalst en bleef al die tijd regioverantwoordelijke. Hij was gedurende 20 jaar ook manager Communicatie van Voka Oost-Vlaanderen. Hij maakt vandaag deel uit van Team Communicatie als senior writer. In de volgende twee jaar zal Christel Geltmeyer van nabij en persoonlijk kennis maken met de Voka-leden in de regio Aalst-Ninove-Zottegem-Geraardsbergen en met het brede netwerk dat Voka er onderhoudt.

Voka nam in oktober 2021 een nieuwe hub in gebruik in Aalst. Voka Vaart is, naast Voka Box Gent, het tweede brandpunt van de Voka-werking in Oost-Vlaanderen en de uitvalsbasis voor de Voka-werking in de Denderstreek.

Volledig scherm Jan Van Gyseghem zal (na even samenlopen) de fakkel doorgeven aan collega Christel Geltmeyer, vandaag al regiodirecteur voor Dendermonde en Meetjesland. © Voka

