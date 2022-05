Celien (22) opent pop-up juwelenwinkeltje in de Kattestraat

Ze verkoopt betaalbare juweeltjes, handtassen, haarspelden en andere accessoires. “Ik heb al twee jaar een webshop www.cecejewels.be en heb wel al eens op wat avondmarktjes gestaan. Dat smaakte naar meer. De webshop is tof maar de klanten verwelkomen in een winkel is het leukste. Het doel en de droom was dus een fysieke winkel in het centrum van Aalst”, zegt Celien. Ze nam deel aan ‘Immo Cupido’ van de dienst Economie van de stad Aalst en dat was het laatste duwtje in de rug dat ze nodig had. “Door die avond heb ik echt beslist: ik ga ervoor, ik doe dat gewoon”, zegt Celien. Tijdens de maanden mei, juni en juli kan je alle juweeltjes en accessoires van Cecejewels passen en shoppen in real life. Meer op www.cecejewels.be.