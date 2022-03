Celestina ‘Jeanne’ Putteman viert 100ste verjaardag

Schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer trok naar Herdersem met een verwenmand. Samen met Jeannes kinderen Alexis, Ann, Ingried en Martine en haar medebewoners genoot ze al voor de tweede dag op rij van haar 100 lentes. Het feest was gespreid over twee dagen zodat ook de 6 kleinkinderen, 11 achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind even konden langskomen.

Jeanne is geboren in Wieze, maar verhuisde later naar Aalst. Ze was gerante van een schoenenwinkel aan het station en woonde tot haar 94ste in de Dr. André Goffaertstraat. Nu is ze zeer gelukkig in Herdersem. “Ik word goed verzorgd, iedereen is vriendelijk en het eten is lekker. Vandaag heb ik genoten van rode kool met een witte trip. En daar mag soms wel eens een lekker tafelbiertje bij”, zegt ze.