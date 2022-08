Cedric, Pieter-Jan en Nick geplaatst voor WK triatlon in Hawaï: “Met een hele bende uit Aalst naar daar”

Cedric is negen jaar geleden gestart met triatlon en coacht tegenwoordig zelfs andere atleten. “Vroeger zat ik in het nachtleven. Bij Comme Ca was ik uitbater en heb ook nog even het management van The Factory gedaan. Na 15 jaar vond ik het moment aangebroken om wat sportiever te gaan leven. Het is allemaal begonnen met een start-to-run, een loopwedstrijdje in de buurt waar ik tweede laatste eindigde en dat is nu uitgegroeid tot triatlon. Vorig jaar heb ik me kunnen plaatsen voor het wereldkampioenschap in Hawaï. Hét van hét voor alle triatleten”, vertelt Cedric.

Volledig scherm Cedric Callebaut, Pieter-Jan Neetens en Nick Van der Haegen aan de atletiekpiste van Aalst. © Swirko

Hij trekt niet alleen naar Hawaï. In totaal gaan er drie leden van de Aalsterse triatlonclub 3PT naar daar. Ook Pieter-Jan Neetens en Nick Van der Haegen konden zich kwalificeren. “We zijn vrienden en trainen samen, dus het is de max dat we samen naar daar kunnen gaan”, zegt Cedric. Pieter-Jan begon 8 jaar geleden met triatlon toen hij begon te werken als verpleegkundige. Nick daarentegen was jarenlang voetballer maar na enkele blessures richtte hij zich op de triatlonsport met als droom een Ironman finishen.

Cedric plaatste zich op de Ironman in Estland, Pieter-Jan op de Ironman van Zwitserland en Nick op de Ironman van Maastricht. Cedric heeft ondertussen vijf Ironmans achter de rug, in de USA, Oostenrijk, Nederland en Duitsland. “Ik vraag altijd aan de vaste vriendenkring om mee te gaan. Met een hele bende van Aalst naar Hawaï. Iedereen kijkt er enorm naar uit”, zegt Cedric. “Het is het summum.”

De atleten trainen elke dag voor de wedstrijd. “Zeven op zeven ben je aan het sporten. Deze ochtend heb ik al 15 kilometer gelopen en vanavond ga ik zwemmen. Morgenmiddag fiets ik en ‘s avonds doe ik nog iets. De rustdagen zijn zeldzaam. Je moet elk onderdeel drie tot vier keer trainen in de week. Een Ironman telt 3,86 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen. Mijn toptijd is 9 uur en 39 minuten”, zegt Cedric. “Mijn beste tijd is 10 uur 13 minuten”, zegt Pieter-Jan. “Die van mij 10 uur en 1 minuut”, zegt Nick. Tijden zijn wel moeilijk vergelijkbaar voegt Cedric er nog aan toe, omstandigheden en parcours spelen een grote rol en een Ironman is vooral een wedstrijd tegen jezelf. De Ironman van Hawaï vindt plaats op 8 oktober.

