CD&V’er Eddy Couckuyt gehuldigd: “Veertig jaar in de gemeenteraad van Aalst, dat doet niemand je nog na”

“Veertig jaar, vier decennia, dat is wel wat om op terug te kijken”, vertelde gemeenteraadsvoorzitter David Coppens (N-VA). “Ik heb het genoegen om van die veertig jaar ondertussen tien jaar met raadslid Couckuyt te delen. Eddy Couckuyt is een zeer geapprecieerd gemeenteraadslid. Ik apprecieer hem voor zijn dossierkennis en zijn tussenkomsten handelen over de inhoud van een dossier. Zelden gaat hij op de man of de vrouw”, aldus Coppens. “Hij probeert op van een dossier en de merites van een dossier zijn punt pro of contra te maken. Zijn engagement moet ook de Aalstenaar opgemerkt hebben, als je zeven verkiezingen op rij verkozen geraakt. Hij heeft samengewerkt ondertussen met 5 vijf burgemeesters, tal van schepenen en gemeenteraadsleden. We hopen nog lang van de collega te kunnen bijleren en dat hij zijn engagement met dezelfde gedrevenheid kan voorzetten. Ik wou dit opmerkelijk moment als voorzitter van de raad niet zomaar laten passeren. Een korte huldiging als blijk van appreciatie leek me dus wel op z’n plaats.”